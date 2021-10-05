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Город (Москва и область)     05.10.2021 16:46

Собянин: через 1-2 недели в Москве внедрят массовое ПЦР-тестирование

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  тестирование 

5 октября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены через 1-2 недели начать внедрение массового ПЦР-тестирования на коронавирус, заявил в ходе совещания президента с членами правительства мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы начали внедрять это в местах массового пребывания людей: в МФЦ, торговых центрах, через неделю - через две разовьем эту систему до масштабной», - заявил Собянин.

Кроме того, для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы в московских школах, в них планируется ввести экспресс-тестирование на коронавирус. В первую очередь тесты будут будут проводить в тех школах, где выявлен рост заболеваемости.

Мэр Москвы также отметил, что высокая выявляемость новых случаев заражения в столице связана с высоким уровнем тестирования.

Собянин отметил, что пока ситуация с коронавирусом в Москве далека от пиковых значений, однако назвал ситуацию сложной. Только за последнюю неделю выявляемость новых случаев заражения коронавирусом выросла на 30%.

Мэр отметил, что уровень вакцинации от коронавируса среди пожилых москвичей ниже, чем уровень вакцинации по городу. При этом, до 80% летальных случаев в результате заражения коронавирусом приходится именно на пожилых людей в возрасте старше 60 лет. В связи с этим столичные власти намерены усилить работу с пожилыми людьми и активнее привлекать их к вакцинации

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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  тестирование 

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