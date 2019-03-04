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Город (Москва и область)     04.03.2019 15:46

Собянин и Борисов открыли новый цех НПО «Алмаз»

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Теги:  Сергей Собянин  предприятия  производство  НПО Алмаз 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер правительства России Юрий Борисов открыли новый производственый корпус НПО «Алмаз».

НПО «Алмаз» занимается разработкой и производством зенитно-ракетных комплексов и систем ПВО. Новый цех комплексной сборки и регулировки будет заниматься сборкой компонентов и систем автоматизации для ЗРК.

Собянин отметил, что НПО «Алмаз» является одним из наиболее успешных производственных предприятий столицы и поблагодарил руководство предприятия и российское правительство за вклад в развитие московской промышленности. Мэр Москвы также напомнил, что городские власти предоставили предприятию статус промышленного комплекса, что позволило НПО «Алмаз» получить льготы по уплате налогов в городской бюджет, и направить сэкономленные средства на развитие производства.


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Теги: 
Сергей Собянин  предприятия  производство  НПО Алмаз 

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