4 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер правительства России Юрий Борисов открыли новый производственый корпус НПО «Алмаз».
НПО «Алмаз» занимается разработкой и производством зенитно-ракетных комплексов и систем ПВО. Новый цех комплексной сборки и регулировки будет заниматься сборкой компонентов и систем автоматизации для ЗРК.
Собянин отметил, что НПО «Алмаз» является одним из наиболее успешных производственных предприятий столицы и поблагодарил руководство предприятия и российское правительство за вклад в развитие московской промышленности. Мэр Москвы также напомнил, что городские власти предоставили предприятию статус промышленного комплекса, что позволило НПО «Алмаз» получить льготы по уплате налогов в городской бюджет, и направить сэкономленные средства на развитие производства.
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