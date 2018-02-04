Собянин: из-за непогоды один человек погиб, двое пострадали, повалено 360 деревьев

4 февраля. Mossovetinfo.ru - В результате непогоды в Москве один человек погиб, двое пострадали, повалено 360 деревьев. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге.



«К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы», - сообщил Собянин в своем микроблоге в Twitter.



«Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше», - также сообщил Собянин.