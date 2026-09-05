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Город (Москва и область)     09.09.2026 20:21

Собянин: к 2035 году метро придёт в крупные города ближайшего Подмосковья - список, схема

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Теги:  Московское метро  продление  Красногорск  Химки  Мытищи  Балашиху  Одинцово и Ленинский городской округ  2035 год  30 новых станций  Сколково  Новорижская  Изумрудные холмы  Куркино  инфраструктура  транспорт  власть  эффективность  транспортный каркас 

9 сентября — Mossovetinfo.ru — К 2035 году метро придёт в ближайшее Подмосковье и станет ближе для жителей Красногорска, Химок, Мытищ, Балашихи, Одинцова и Ленинского городского округа. Об этом сообщил мэр Москвы в своих информационных каналах. ИА МОССОВЕТ публикует полный текст сообщения Сергея Собянина о перспективах развития московского метрополитена в ближайшие 10 лет

Программа строительства московской подземки до 2030 года сформирована и успешно реализуется. В ближайшие 5 лет мы откроем порядка 30 новых станций. Пришло время решать, как будет развиваться столичное метро дальше.

Сегодня метрополитен Москвы уже перерос рамки города. Московская агломерация не заканчивается на МКАД.

Первым этапом создания единой транспортной системы стали четыре МЦД — совместный проект с "Российскими железными дорогами". Вторым — единая магистральная автобусная сеть. И сегодня мы подошли к перспективному плану — большой программе продления метро в крупные центры Московской области. Такой подход стал возможен благодаря тесному и конструктивному взаимодействию Правительства Москвы с Правительством Московской области во главе с Андреем Воробьёвым.

Не менее важный приоритет программы следующего десятилетия — строительство метро в ТиНАО, включая Щербинку.

К 2035 году мы построим ещё порядка 35 новых станций, 12 из них — в Московской области.

Московское метро, продление, Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово и Ленинский городской округ, 2035 год, 30 новых станций, Сколково, Новорижская, Изумрудные холмы, Куркино

В частности, продлим радиальные линии по 7 направлениям (названия новых станций — проектные):

✔️ Рублёво-Архангельскую — на участке "Новорижская" — "Изумрудные холмы" планируется размещение двух станций: "Красногорск" и "Изумрудные холмы".

✔️ Таганско-Краснопресненскую — от станции "Планерная" в Куркино и Химки, где планируется строительство двух одноимённых станций.

✔️ Калужско-Рижскую — от станции "Медведково" до станции "Мытищи".

✔️ Арбатско-Покровскую — от станции "Гольяново" в Балашиху, где должны появиться две станции: "Восточный" и "Балашиха".

✔️ Люблинско-Дмитровскую — с размещением станции "Развилка" в одноимённом посёлке и "Володарское шоссе" в Мисайлово Ленинского округа Московской области.

✔️ Филёвскую — до Сколково, где построим 5 станций.

✔️ Строящуюся Бирюлёвскую ветку — от станции "Бирюлёво" по территории Ленинского округа в Щербинку и дальше до Коммунарки и Филимонковского района. Всего планируется построить 12 станций.

Также до 2035 года продлим:

Сокольническую линию — от станции "Потапово" в Щербинку, где появится 3 станции, и от станции "Бульвар Рокоссовского" в Ярославский район, где построим 2 станции.

Троицкую линию — от станции "Троицк" до кинопарка "Москино", где расположатся 2 станции.

Солнцевскую линию — от аэропорта Внуково в Филимонковский район, где возведём одну станцию.

По нашим оценкам, благодаря реализации этих проектов повысится качество жизни 2 миллионов москвичей и 3,7 миллиона жителей Московской области.


Схема - информационные каналы С.С.Собянина


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Теги: 
Московское метро  продление  Красногорск  Химки  Мытищи  Балашиху  Одинцово и Ленинский городской округ  2035 год  30 новых станций  Сколково  Новорижская  Изумрудные холмы  Куркино  инфраструктура  транспорт  власть  эффективность  транспортный каркас 

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