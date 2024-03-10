 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     13.03.2024 08:19

Собянин: каждый второй москвич уже получил доступ к электронной медицинской карте

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  электронная медицинская карта  медкарта  медицина  сервисы  власть  эффективность  Собянин 

13 марта — Mossovetinfo.ru — Доступ к электронной медицинской карте получил каждый второй москвич, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Сервис был открыт в тестовом режиме в тестовом режиме 14 января 2020 года и за два первых месяца более 350 тысяч москвичей получили доступ к своим электронным медицинским картам. На первом этапе сервис позволял посмотреть информацию о своем здоровье, а родители могли просматривать прививочные карты детей.

Летом 2020 года электронная медицинская карта стала доступна пользователям мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО». Через приложение можно ознакомиться с протоколами осмотров врачей с 2017 года, результатами лабораторных исследований с 2019 года, результатами обследований и анализов 2020 года, выписками из стационаров и данными прививочной карты ребенка. Также через приложение стало возможно ознакомиться с протоколами осмотров врачей с 2017 года, результатами лабораторных исследований с 2019 года, результатами обследований и анализов 2020 года, выписками из стационаров и данными прививочной карты ребенка.

Осенью 2020 года пользователям электронной медкарты стали доступны новые разделы. С этого времени пользователи смогли увидеть информацию об актуальных назначениях лекарств, а также о вызовах скорой помощи, в том числе о дате и времени приезда, составе бригады и поставленном диагнозе.

В феврале 2021 года в Москве детские и взрослые поликлиники начали переход на ведение медицинских карт только в электронном виде, без дублирования на бумаге.

С 22 апреля 2021 года доступ к электронной медицинской карте был упрощен и его получили все москвичи, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru.

Мэр Москвы сообщает, что "за четыре года медкарта стала ещё удобнее и информативнее. К примеру, в детской доступны сведения о прививках, справки о болезни, рекомендации по освобождению от посещения школы и многое другое. Взрослые могут вносить в сервисе показатели своего здоровья в специальный дневник, просматривать данные о больничных, найти направления на консультации, исследования и процедуры и записаться на них".
 
"В этом году мы запустили новый раздел "Мои госпитализации". Пациенты государственных стационаров впервые в мире получили возможность отслеживать сведения о ходе своего лечения в режиме онлайн", - сообщает Сергей Собянин

Как сообщил в январе 2024 года мэр столицы Собянин, электронная медицинская карта стала самым востребованным электронным сервисом - ей воспользовались около 300 млн раз.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
электронная медицинская карта  медкарта  медицина  сервисы  власть  эффективность  Собянин 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:19 Город (Москва и область) Собянин: каждый второй москвич уже получил доступ к электронной медицинской карте

10:15 Общество Эксперты Роскачества зафиксировали всплеск мошенничества перед выборами Президента РФ

16:13 В России Путин денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве от 1956 года

09:16 Происшествия В результате пожара погибли три человека в поселении Новофедоровское ТиНАО

08:27 Город (Москва и область) Сергей Собянин представил программу весеннего фестиваля «Московская Масленица»

Актуальные материалы

13:56 В России Собянин на встрече доложил Путину об итогах развития Москвы в 2023 году

19:13 Город (Москва и область) Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

11:57 В России Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru