13 марта — Mossovetinfo.ru — Доступ к электронной медицинской карте
получил каждый второй москвич, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.
Сервис был открыт в тестовом режиме в тестовом режиме 14 января 2020 года и за два первых месяца более 350 тысяч москвичей получили доступ к своим электронным медицинским картам
. На первом этапе сервис позволял посмотреть информацию о своем здоровье, а родители могли просматривать прививочные карты детей.
Летом 2020 года электронная медицинская карта стала доступна пользователям мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО»
. Через приложение можно ознакомиться с протоколами осмотров врачей с 2017 года, результатами лабораторных исследований с 2019 года, результатами обследований и анализов 2020 года, выписками из стационаров и данными прививочной карты ребенка. Также через приложение стало возможно ознакомиться с протоколами осмотров врачей с 2017 года, результатами лабораторных исследований с 2019 года, результатами обследований и анализов 2020 года, выписками из стационаров и данными прививочной карты ребенка.
Осенью 2020 года пользователям электронной медкарты стали доступны новые разделы
. С этого времени пользователи смогли увидеть информацию об актуальных назначениях лекарств, а также о вызовах скорой помощи, в том числе о дате и времени приезда, составе бригады и поставленном диагнозе.
В феврале 2021 года в Москве детские и взрослые поликлиники начали переход на ведение медицинских карт только в электронном виде
, без дублирования на бумаге.
С 22 апреля 2021 года доступ к электронной медицинской карте был упрощен и его получили все москвичи, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru.
Мэр Москвы сообщает, что "за четыре года медкарта стала ещё удобнее и информативнее. К примеру, в детской доступны сведения о прививках, справки о болезни, рекомендации по освобождению от посещения школы и многое другое. Взрослые могут вносить в сервисе показатели своего здоровья в специальный дневник, просматривать данные о больничных, найти направления на консультации, исследования и процедуры и записаться на них".
"В этом году мы запустили новый раздел "Мои госпитализации". Пациенты государственных стационаров впервые в мире получили возможность отслеживать сведения о ходе своего лечения в режиме онлайн", - сообщает Сергей Собянин
Как сообщил в январе 2024 года мэр столицы Собянин, электронная медицинская карта стала самым востребованным электронным сервисом
- ей воспользовались около 300 млн раз.