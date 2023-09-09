Собянин лидирует на выборах мэра Москвы более чем с 2 млн голосов - данные МГИК

10 сентября — Mossovetinfo.ru —Действующий мэр Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы более чем с 2 млн голосов по результатам электронного голосования, следует из данных Мосгоризбиркома (МГИК).



"Сергей Семенович набирает 2 млн 53 тыс. 954 голоса", - сказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко по итогам расшифровки голосов, поданных через систему дистанционного электронного голосования.



Вторым стал кандидат от КПРФ Леонид Зюганов 212 тыс. 153 голоса, третьим - кандидат от ЛДПР Борис Чернышов, он набирает 159 тыс. 413 голосов, четвёртый - Владислав Даванков от партии "Новые люди" - 136 тыс. 573 голоса, пятым стал Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" - 103 тыс. 762 голоса.



По словам главы Мосгоризбиркома (МГИК) Ольги Кирилловой, явка на выборах за три дня составила почти 50%.



Сергей Собянин поблагодарил москвичей, а также членов штаба и активистов за поддержку на выборах мэра Москвы.



С помощью дистанционного электронного голосования в Москве сделали свой выбор свыше 2,7 млн москвичей. Общее число проголосовавших в Москве - 3 млн 285 тыс. 128 москвичей.



"Могут быть коррективы - цифры по явке у нас предварительные", - сообщила ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.



Выборы мэра Москвы прошли в столице с 8 по 10 сентября 2023 года. Избирательные участки работали ежедневно с 8:00 до 20:00. Голосование также проходило в онлайн-формате с 8:00 8 сентября до 20:00 10 сентября.



На выборах мэра Москвы в 2023 году зарегистрировано пять кандидатов:

— Гусев Дмитрий — «Справедливой Россия — За правду», первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю;

— Даванков Владислав — «Новые люди», вице-спикер Госдумы;

— Зюганов Леонид — КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы;

— Собянин Сергей — «Единая Россия», мэр Москвы;

— Чернышов Борис — ЛДПР, вице-спикер Госдумы.