16 августа — Mossovetinfo.ru — Москва сохраняет социальную направленность бюджетной политики. Об этом кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин сообщил во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке.
«Большая часть бюджета – это, как мы с вами всегда говорили об этом и договаривались и придерживаемся этого, это социальный бюджет, который направлен на здравоохранение, образование, культуру, социальную политику и так далее. То есть то, что касается социальной поддержки москвичей», – сказал Собянин.
Напомним, что в октябре минувшего года, после одобрения правительством Москвы проекта бюджета, внесенного затем в Мосгордуму, мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные проекты будет направлена половина расходов городского бюджета.
При внесении бюджета города на 2023 год
в Мосгордуму 17 октября основные показатели выглядели так: «доходы Москвы в 2023 году, согласно одобренному правительством города проекту закона о бюджете, составят почти 3,747 трлн руб., расходы - более 4,183 трлн руб. В 2024 году доходы столицы превысят 4,047 трлн руб., расходы запланированы в размере почти 4,266 трлн руб. В 2025 году доходы будут равны почти 4,376 трлн руб., а расходы - более 4,393 трлн руб».
Расходы бюджета в разрезе госпрограмм Москвы выглядели так:
Накануне на совещании Общественного штаба по защите москвичей в партии «Справедливая Россия - за правду» (СЗРП) обсудили альтернативный бюджет Москвы. «Он ляжет в основу моей предвыборной программы. И обоснует все наши предложения с финансовой точки зрения», - написал кандидат в мэры Москвы от СЗРП Дмитрий Гусев в своем telegram-канале.
«Бюджет - краеугольный камень городской политики. На любую идею, на каждое действие нужны деньги. Грамотное распределение финансов позволяет развивать город.
Коротко наше предложение по бюджету:
Первое. Ежегодно в Москве занижается доходная часть бюджета, чтобы потом при исполнении показать больше, чем изначально планировалось. В среднем на 300 млрд руб. Мы предлагаем быть честными и показывать те доходы, которые реально планируются. Это уже плюс 300 млрд на выполнение тех или иных дополнительных городских программ.
Второе. 100 млрд мы предполагаем получить от единовременного налога на сверхдоходы корпораций.
Третье. Это более рачительное отношение к бюджетным статьям. По опыту знаю, что если посмотреть любые расходы, то без потери качества можно спокойно сэкономить до 5%.
В итоге: 300 млрд + 100 млрд + примерно 300 млрд экономии = в общей сложности 700 млрд руб. в год.
Эти финансы мы можем использовать для развития Москвы. Это огромные деньги. Это 20% бюджета. И они позволят нам реализовать все пункты нашей программы. Какими бы смелыми они кому-то ни казались на первый взгляд», - также написал лидер московский справедливороссов.
«А саму программу мы представим на следующей неделе», - отметил Гусев.
13 июля в «Деловой России» прошло установочное заседание рабочей группы, посвященное привлечению дополнительных (в том числе внебюджетных) источников финансирования для развития системы оказания медицинской помощи
пациентам с социально значимыми заболеваниями. Национальная система охраны здоровья входит в фазу острого дефицита средств, который в настоящее время является ключевой угрозой сохранения человеческого капитала страны, — сообщала пресс-служба «Деловой России» со ссылкой на слова в выступлении заместителя председатель «Деловой России» Антона Данилова-Данильяна в качестве модератора заседание рабочей группы по дополнительному финансированию здравоохранения.