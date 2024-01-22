Собянин: Москва – столица российского студенчества

25 января — Mossovetinfo.ru — Более 900 тыс. человек обучается в вузах и колледжах столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале и поздравил с Татьяниным днем и Днем российского студенчества.



«Дорогие друзья, поздравляю с Татьяниным днем! Москва – столица российского студенчества. В наших вузах и колледжах обучается больше 900 тыс. человек. У вас масса возможностей реализовать свои таланты, добиться успеха, принести пользу людям и внести вклад в развитие любимого города», – написал мэр.



«Желаю вам отличного настроения! А еще желаю ценить дружбу, наслаждаться молодостью и твердо верить, что у вас все получится», – написал мэр в поздравлении.

К дню студенчества в столице организовано множество мероприятий – от традиционных катаний на коньках до фестивалей, сообщает мэр. Студенты могут поучаствовать в мастер-классах и квестах, побороться за победу в конкурсах и соревнованиях, расширить круг общения и открыть для себя новые возможности.



«В этот день каток в Парке Горького станет центральной точкой притяжения студентов Москвы. Здесь тебя ждут: бесплатное катание на коньках, концертная программа, интерактивный квест и многое другое! Приходи ярко провести свой праздник!», - сообщает горадминистрация.



Татьянин день, или День российского студенчества, в стране ежегодно отмечают 25 января. Традицию отмечать День студента и день рождения МГУ возродили в 1992 году.