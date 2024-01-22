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Город (Москва и область)
25.01.2024, 10:21
Собянин: Москва – столица российского студенчества
25 января — Mossovetinfo.ru — Более 900 тыс. человек обучается в вузах и колледжах столицы, сообщил мэр Москвы Сергей С...
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Город (Москва и область)
23.01.2024, 07:03
Больше 380 км автодорог и 40 пешеходных переходов построено в ТиНАО с 2012 года - Собянин
23 января — Mossovetinfo.ru — Больше 380 км автодорог и 40 пешеходных переходов построено в ТиНАО с 2012 года, сообщил мэр ...
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Город (Москва и область)
22.01.2024, 08:53
В декабре 2023 года квартиры по программе реновации получили более 4,4 тысячи москвичей
22 января — Mossovetinfo.ru — В декабре 2023 года квартиры по программе реновации получили более 4,4 тысячи москвичей, г...