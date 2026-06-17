Собянин: на подлёте к Москве сбито около 180 беспилотников, работа ПВО продолжается

18 июня — Mossovetinfo.ru — «В общей сложности на подлёте к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжается», - сообщил мэр столицы Сергей Собянин утром 18 июня в своих каналах в мессенджерах.



«Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий», сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы утром 18 июня.



Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский», сообщила Росавиация.



«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», - говорится в сообщении Минобороны России.