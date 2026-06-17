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Губернатор сообщил о последствиях атак БПЛА в Подмосковье ночью и утром 18 июня
18 июня — Mossovetinfo.ru — Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих официальных информационных кан...
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18.06.2026, 09:16
Собянин: на подлёте к Москве сбито около 180 беспилотников, работа ПВО продолжается
18 июня — Mossovetinfo.ru — «В общей сложности на подлёте к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжае...
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17.06.2026, 06:43
До плюс 21, кратковременный дождь, ожидаются в столичном регионе 17 июня
17 июня — Mossovetinfo.ru — До 21 градуса тепла дождь, гроза, Облачная с прояснениями погода, ожидаются в Москве и обла...