 
Актуальные темы: переговоры Госдума-2026
Город (Москва и область)     18.06.2026 09:16

Собянин: на подлёте к Москве сбито около 180 беспилотников, работа ПВО продолжается

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МНПЗ  БПЛА  беспилотники  ПВО  Минобороны  Москва  столица  Собянин  аэропорты 

18 июня — Mossovetinfo.ru — «В общей сложности на подлёте к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжается», - сообщил мэр столицы Сергей Собянин утром 18 июня в своих каналах в мессенджерах.

«Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий», сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы утром 18 июня.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский», сообщила Росавиация.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», - говорится в сообщении Минобороны России.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МНПЗ  БПЛА  беспилотники  ПВО  Минобороны  Москва  столица  Собянин  аэропорты 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:45 Город (Москва и область) Губернатор сообщил о последствиях атак БПЛА в Подмосковье ночью и утром 18 июня

09:16 Город (Москва и область) Собянин: на подлёте к Москве сбито около 180 беспилотников, работа ПВО продолжается

06:43 Город (Москва и область) До плюс 21, кратковременный дождь, ожидаются в столичном регионе 17 июня

15:40 В России Официально началась избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы девятого созыва

08:42 Происшествия Одним из дронов повреждён объект МНПЗ - Собянин

Актуальные материалы

06:58 В мире Кремль опубликовал видеообращение Путина в преддверии официального визита в КНР

14:53 В России Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей

22:16 В мире Путин: дело в украинском конфликте идет к завершению

23:13 В мире Состоялся откровенный и деловой разговор Путина и Трампа – Ушаков

09:14 Происшествия Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвращен ФСБ

15:26 Происшествия Осужден предприниматель за хищение бюджетных средств Москвы выделенных на фортификационные сооружения в ЛНР -УФСБ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru