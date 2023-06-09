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Город (Москва и область)
13.06.2023, 18:17
Собянин: начался прием заявок на гранты в размере 600 млн руб. для социально ориентированных НКО
13 июня — Mossovetinfo.ru — 13 июня начался прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерче...
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Город (Москва и область)
10.06.2023, 08:49
Более 30 музеев России создали выставку к фестивалю «Времена и эпохи» в столице - заммэра Москвы Сергунина
10 июня — Mossovetinfo.ru — С 8 по 12 июня на Бульварном кольце в центре Москвы проходит традиционный фестиваль «Време...
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Город (Москва и область)
09.06.2023, 19:11
Собянин принял решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы
9 июня — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин будет вновь баллотироваться на пост мэра Москвы и благодарен па...