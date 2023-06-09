Собянин: начался прием заявок на гранты в размере 600 млн руб. для социально ориентированных НКО

13 июня — Mossovetinfo.ru — 13 июня начался прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), финансирование конкурса составит 600 млн руб. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.



Собянин сообщил, что на всех этапах конкурса НКО будет сопровождать индивидуальный куратор, конкурс полностью перешел в электронный формат, в том числе внедрена цифровая подпись, благодаря которой все этапы - от подачи заявки до предоставления отчетности - можно пройти онлайн.



НКО могут получить от 500 тыс. руб. до 5 млн руб.



В конкурсе 12 номинаций по разным направлениям деятельности.