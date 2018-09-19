19 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте рассказал о назначении заместителей мэра столицы.



Владимир Ефимов, ранее возглавлявший Департамент экономической политики и развития, стал вице-мэром Москвы по экономическим вопросам.



Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства.



Анастасия Ракова будет заниматься вопросами социальной политики.



Марат Хуснуллин, Александр Горбенко, Петр Бирюков и Максим Ликсутов сохраняют свои основные направления деятельности.



Леонид Печатников, который был вице-мэром Москвы по вопросам социального развития, переходит на другую работу.