19 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте рассказал о назначении заместителей мэра столицы.
Владимир Ефимов, ранее возглавлявший Департамент экономической политики и развития, стал вице-мэром Москвы по экономическим вопросам.
Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства.
Анастасия Ракова будет заниматься вопросами социальной политики.
Марат Хуснуллин, Александр Горбенко, Петр Бирюков и Максим Ликсутов сохраняют свои основные направления деятельности.
Леонид Печатников, который был вице-мэром Москвы по вопросам социального развития, переходит на другую работу.
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