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Город     03.01.2018 11:10

Собянин назвал МЦК рекордсменом года

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Теги:  МЦК  Сергей Собянин 

3 января. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Московское центральное кольцо рекордсменом 2017 года.

‪«Более 400 тысяч пассажиров в день - это, конечно, успех», - написал мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter.‬

‪Он отметил, что поезда по МЦК стали ходить чаще, а всего за год с небольшим пассажиры совершили 120 миллионов поездок.‬

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Карта места

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Теги: 
МЦК  Сергей Собянин 

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