Собянин назвал МЦК рекордсменом года

3 января. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Московское центральное кольцо рекордсменом 2017 года.



‪«Более 400 тысяч пассажиров в день - это, конечно, успех», - написал мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter.‬



‪Он отметил, что поезда по МЦК стали ходить чаще, а всего за год с небольшим пассажиры совершили 120 миллионов поездок.‬