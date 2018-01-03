12:52 Город В Москве откроют пункты утилизации елок
12:02 Город В 2018 году по 60 адресам в Москве установят новые светофоры
11:24 Город Более 4,5 млн зрителей посетили спектакли и концерты в Москве в 2017 году
11:10 Город Собянин назвал МЦК рекордсменом года
11:01 Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 января
10:24 Город Как изменилась стоимость проезда в общественном транспорте в Москве
12:06 Город Какие музеи бесплатно работают в праздники в Москве
21:09 Справки Расписание работы новогодних площадок на Тверской улице 2 января