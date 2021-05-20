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Город (Москва и область)     20.05.2021 15:14

Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

20 мая. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» назвал ситуацию с коронавирусом в столице сложной, но не драматичной.

Что касается ситуации, она остается сложной, но еще раз говорю, не драматичной: небольшой рост, но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается», заявил мэр Москвы.

Собянин также призвал москвичей, которые собираются в отпуск, сделать прививку от коронавируса. По словам мэра, это первое, что нужно сделать, готовясь к отпуску.

Ранее оперативный штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Москве было выявлено 3 312 новых случаев заражения коронавирусом, 55 человек скончались. Днем ранее коронавирусом в Москве заразились 2 096 человек.

Ранее Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве стабильной, при этом уровень заболеваемости в Москве по словам Собянина «достаточно большой».

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

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