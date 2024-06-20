 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     25.06.2024 09:24

Собянин назвал территории, которые будут благоустроены в центре Москвы в 2024 году

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Собянин  ЦАО  благоустройство 

25 июня — Mossovetinfo.ru — В Центральном административном округе в 2024 году планируется благоустроить парк «Усадьба Трубецких», двор школы при Алексеевском монастыре, а также территории на Тверском бульваре и возле Всероссийского музея декоративного искусства. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге. При этом мэр отметил, что "абсолютное большинство работ по благоустройству мы проводим за пределами центра".

1 сентября 2024 года старейшее в России информационное агентство ТАСС отметит 120-летие. К этой дате планируют обновить пространство перед его зданием на Тверском бульваре. На площадке у входа в информационное агентство выставочные стенды заменят на современные, с медиаэкранами. Там можно будет проводить настоящие цифровые выставки.

Работы также пройдут на территории Всероссийского музея декоративного искусства, расположенного на ул. Делегатская в Тверском районе.

«Этот тихий уголок в самом центре Москвы сохранил черты усадебного быта позапрошлого века: парадное пространство перед входом в главный дом и старый усадебный сад. Поэтому к работам здесь подойдем особенно бережно», – сообщает Собянин.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Собянин  ЦАО  благоустройство 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:24 Город (Москва и область) Собянин назвал территории, которые будут благоустроены в центре Москвы в 2024 году

08:49 Общество Президиум Регионального политсовета «Единой России» в Дагестане исключил Магомеда Омарова из Партии

08:31 В России Трехдневный траур объявили в Дагестане

09:32 Другое FT: Сербия за 2 года экспортировала союзникам Украины боеприпасы на 800 млн евро

09:06 В мире Китай и Европейский союз договорились начать переговоры о планах блока ввести тарифы на электромобили

Актуальные материалы

12:25 Город (Москва и область) Назначены выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва

09:22 Город (Москва и область) Новый проект «Лето в Москве» объединит все сезонные фестивали и мероприятия города

12:55 В мире Россия и Китай содействуют развитию и процветанию друг друга – Путин

11:01 Город (Москва и область) Путин на параде Победы заявил о постоянной боевой готовности стратегических сил

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru