Собянин назвал территории, которые будут благоустроены в центре Москвы в 2024 году

25 июня — Mossovetinfo.ru — В Центральном административном округе в 2024 году планируется благоустроить парк «Усадьба Трубецких», двор школы при Алексеевском монастыре, а также территории на Тверском бульваре и возле Всероссийского музея декоративного искусства. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге. При этом мэр отметил, что "абсолютное большинство работ по благоустройству мы проводим за пределами центра".



1 сентября 2024 года старейшее в России информационное агентство ТАСС отметит 120-летие. К этой дате планируют обновить пространство перед его зданием на Тверском бульваре. На площадке у входа в информационное агентство выставочные стенды заменят на современные, с медиаэкранами. Там можно будет проводить настоящие цифровые выставки.



Работы также пройдут на территории Всероссийского музея декоративного искусства, расположенного на ул. Делегатская в Тверском районе.



«Этот тихий уголок в самом центре Москвы сохранил черты усадебного быта позапрошлого века: парадное пространство перед входом в главный дом и старый усадебный сад. Поэтому к работам здесь подойдем особенно бережно», – сообщает Собянин.