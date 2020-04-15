15 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что необходимо перейти к автоматизированому контролю цифровых пропусков на входе в метро, чтобы не создавать очереди.



На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Собянин сообщил, что власти продумают как наладить такую систему.



Ранее мэр Москвы назвал критичным возникновение очередей на входах в метро на фоне ситуации с коронавирусом. Вместе с тем мэр отметил, что в настоящий момент очереди устранены, ситуация нормализована.



Система цифровых пропусков для поездок по городу начала действовать в Москве с 15 апреля.