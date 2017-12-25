25 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадавшим в аварии с автобусом на западе Москвы оказывается срочная помощь.



«Возле метро «Славянский бульвар» автобус, по предварительной информации, одинцовской транспортной компании совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.



Автобус въехал в подземный переход в районе метро «Славянский бульвар». В результате аварии погибли 5 человек, еще 15 получили травмы.