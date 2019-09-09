9 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие 8 сентября выборы в Московскую городскую Думу (Мосгордуму) самыми конкурентными за последнее время.
«Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные», - написал мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter.
Собянин отметил, что Дума стала политически более разноплановой, и выразил надежду, что это пойдет на пользу городскому парламенту.
Москвичи выбирали 45 депутатов Мосгордумы по 45 одномандатным округам. Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме, у КПРФ – 13 мест, «Яблоко» и «Справедливая Россия» получили по три места.
Глава общественного штаба на наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов отметил, что, согласно предварительным данным, «Единая Россия» сохранит большинство в новом составе парламента, так как 23 самовыдвиженца были поддержаны или входят в состав партии власти.
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