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Город (Москва и область)     09.09.2019 07:28

Собянин о выборах в Мосгордуму: самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю

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Теги:  Мосгордума  выборы в Мосгордуму  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  МГД  Сергей Собянин  Собянин 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие 8 сентября выборы в Московскую городскую Думу (Мосгордуму) самыми конкурентными за последнее время.

«Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные», - написал мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter.

Собянин отметил, что Дума стала политически более разноплановой, и выразил надежду, что это пойдет на пользу городскому парламенту.

Москвичи выбирали 45 депутатов Мосгордумы по 45 одномандатным округам. Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме, у КПРФ – 13 мест, «Яблоко» и «Справедливая Россия» получили по три места.

Глава общественного штаба на наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов отметил, что, согласно предварительным данным, «Единая Россия» сохранит большинство в новом составе парламента, так как 23 самовыдвиженца были поддержаны или входят в состав партии власти.

Список депутатов Мосгордумы седьмого созыва


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Карта места

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Теги: 
Мосгордума  выборы в Мосгордуму  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  МГД  Сергей Собянин  Собянин 

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