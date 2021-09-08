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Город (Москва и область)     08.09.2021 20:29

Собянин — об объединении Москвы и области: сейчас этого делать не нужно

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Теги:  Сергей Собянин  Москва  Московский регион  Московская область  Собянин 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против объединения Москвы и Московской области, заявив, что это приведет к усложнению управления Московским регионом.

«Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить. Она выстроилась. Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья - очень сложная», - сказал Собянин в интервью «Комсомольской правде».

«У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать», - добавил мэр Москвы.

Последний раз границы Москвы менялись в 2012 году, когда к столице присоединили территории Московской области, где сейчас находятся Троицкий и Новомосковский округа.

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Теги: 
Сергей Собянин  Москва  Московский регион  Московская область  Собянин 

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