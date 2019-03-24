24 марта. Mossovetinfo.ru – Участки Калининской и Солнцевской радиусы желтой ветки московского метро не будут соединять в центре Москвы. Об этом заявил в эфире телеканала ТВ Центр мэр столицы Сергей Собянин, пояснив, что решение принято в связи сложностью проекта и риском парализовать движение в центре города во время строительства.



«Рытье огромных котлованов на глубине с прокладкой коммуникаций может парализовать всю центральную часть города», - подчеркнул Собянин.



В августе 2018 года заработали семь станций Солнцевской линии: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».



Калининский и Солневский радиусы ранее планировалось объединить. В начале 2018 года участок «Деловой центр» — «Третьяковская» полностью исчез из планов по строительству метро. На участке должны были появиться станции «Плющиха» и «Волхонка».