4 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с заместителем председателя правительства РФ – министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым осмотрели ход строительства Национального космического центра (НКЦ)
на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.
На выездном совещании на площадке НКЦ обсуждались вопросы выполнения плана-графика по строительству.
Собянин сообщил о завершении монтажа основных конструкций и выразил благодарность правительству России за участие в проекте и его поддержку.
«Вместе мы решаем задачи, которые требуются для возведения этого уникального строения и, по сути дела, концентрации здесь технологического потенциала Москвы в области космонавтики», – сказал мэр.
«Закончены основные монтажные работы. Все 47 этажей высотного здания смонтированы, приступили к фасадным работам, инженерии, отделочным работам. Согласовываем техническое задание на уже технологическую часть. Так что, я надеюсь, в следующем году центр заработает в полном объеме», – сказал Собянин.
Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что реорганизация территории ГКНПЦ имени Хруничева на западе столицы в районе Филевский Парк является совместным проектом правительства Москвы и ГК «Роскосмос». Ядром проекта станет строительство комплекса зданий НКЦ общей площадью 255 тыс. кв. м. К работе над ним строители приступили в IV квартале 2019 года.
Осенью 2019 года Марат Хуснуллин, на тот период заммэра Москвы,сообщал
, что уже началось строительство фундамента НКЦ, а завершить строительство планируется в 2022 году.
В настоящее время общая строительная готовность объекта составляет 62%. В работах задействованы около 2,1 тыс. человек.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, реорганизация территории ГКНПЦ имени Хруничева на западе столицы в районе Филевский Парк является совместным проектом правительства Москвы и ГК «Роскосмос». Ядром проекта станет строительство комплекса зданий НКЦ общей площадью 255 тыс. кв. м. К работе над ним строители приступили в IV квартале 2019 года.
По предварительным оценкам, в Национальном космическом центре будет создано около 20 тыс. рабочих мест.
Пресс-служба Правительства России сообщила, что НКЦ объединит центральный офис госкорпорации «Роскосмос», штаб-квартиры предприятий ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро и опытные производства, которые сейчас рассредоточены по разным площадкам. Главной доминантой станет комплекс зданий Национального космического центра общей площадью 255 тыс. кв. м.
Помимо строительства нового комплекса зданий проект создания НКЦ предусматривает сохранение производственного комплекса ГКНПЦ им. Хруничева, который будет занимать порядка 50 га.
На высвобождаемой территории площадью порядка 90 га запланировано размещение нового научно-производственного кластера ОЭЗ «Технополис “Москва”», резидентами которого станут высокотехнологичные предприятия, включая подрядчиков госкорпорации «Роскосмос».
Часть высвобожденной территории будет использована под строительство социальных объектов и жилых домов, в том числе для переселения жителей по программе реновации, будет преобразована дорожно транспортная инфраструктура, в том числе ведется строительство нового моста в створе ул. Мясищева, связывающего Филевскую и Мневниковскую поймы и еще один мост будет сооружен в створе ул. Новозаводская.