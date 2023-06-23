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Город (Москва и область)     24.06.2023 18:28

Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем

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Теги:  контртеррористическая операция  КТО  риски  собянин  26 июня 2023 года  Собянин  нерабочий день  штаб 

24 июня — Mossovetinfo.ru — В целях минимизации рисков режима контртеррористической операции (КТО) мэр Москвы Сергей Собянин в рамках оперативного штаба КТО принял решени объявить понедельник нерабочим днём.

"Уважаемые горожане, в Москве объявлен режим контртеррористической операции. Ситуация сложная.

В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.

Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности", — сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

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Теги: 
контртеррористическая операция  КТО  риски  собянин  26 июня 2023 года  Собянин  нерабочий день  штаб 

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