Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем

24 июня — Mossovetinfo.ru — В целях минимизации рисков режима контртеррористической операции (КТО) мэр Москвы Сергей Собянин в рамках оперативного штаба КТО принял решени объявить понедельник нерабочим днём.



"Уважаемые горожане, в Москве объявлен режим контртеррористической операции. Ситуация сложная.



В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.



Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.



Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях.



Городские службы работают в режиме повышенной готовности", — сообщил Собянин в своем Telegram-канале.