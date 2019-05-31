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Город (Москва и область)     31.05.2019 15:08

Собянин осмотрел ход работ по реконструкции Бесединской развязки

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Теги:  дороги  развязки  строительство  Сергей Собянин 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции развязки МКАД с Бесединским шоссе.

По словам Собянина, эта развязка является сложным местом для автомобилистов, в связи с этим по просьбам местных жителей было принято решение о ее реконструкции. По окончании работ пропускная способность развязки должна вырасти в три раза, а скорость движения по МКАД в районе развязки увеличится примерно на 14%. Кроме того, вырастет транспортная доступность прилегающих районов Марьино, Зябликово, Братеево и Беседы, в которых проживает порядка 500 тысяч человек.

Также мэр Москвы отметил, что видит возможности закончить работы раньше запланированного срока. По договору реконструкция развязки должна быть завершена в октябре 2020 года, однако по мнению Собянина все работы можно завершить в ноябре 2019 года. Именно на эти сроки мэр Москвы предложил ориентироваться строителям.


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Карта места

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Теги: 
дороги  развязки  строительство  Сергей Собянин 

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