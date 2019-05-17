17 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл на своем сайте новый раздел – Открытка из Москвы», об этом Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter.
В новом разделе все желающие смогут разместить открытки с видами современной Москвы и поздравить своих родственников или знакомых с любым праздником. Открытка будет опубликована на сайте, после чего их можно будет отправить адресату с помощью соцсетей.
Собянин рассказал, что решение открыть новый раздел возникло после его призыва поздравить ветеранов с Днем Победы, на который откликнулись множество людей.
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