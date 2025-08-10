 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     13.08.2025 11:37

Собянин открыл в новом российском мессенджере MAX собственный канал

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  MAX  мессенджер  Собянин  канал 

13 августа — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин и городской портала mos.ru открыли в новом российском мессенджере MAX собственный каналы.

«Дорогие друзья! Новый российский мессенджер MAX уверенно расширяет свою аудиторию. Поэтому я решил открыть в нём собственный канал, который станет ещё одной хорошей возможностью рассказать москвичам о работе по развитию и благоустройству нашего города», - сообщил Собянин в своем официальном канале в телеграм.

«В мессенджере MAX появился и канал официального портала столицы — удобный способ быть в курсе всего, что происходит в Москве. Здесь публикуются эксклюзивные новости, анонсы городских мероприятий и полезные советы. Подписчики смогут первыми читать самые важные новости города и не пропустят ничего интересного», сообщается на портале горадминистрации.

Также в сообщении напоминается, что MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов в которой доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов. В платформу MAX планируется интегрировать бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

Ранее в национальном мессенджере Мах успешно протестировали оборудование для подключения к «Госуслугам». Также, по словам главы Минцифры Максута Шадаева, мессенджер согласовал с ФСБ необходимые требования по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре «Госуслуг».

В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
MAX  мессенджер  Собянин  канал 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:14 Общество Умер Владимир Зайцев, полковник КГБ СССР, которого называли «грозой шпионов»

11:37 Город (Москва и область) Собянин открыл в новом российском мессенджере MAX собственный канал

10:52 Власть Правительство России утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий

10:41 Общество Молодежь отказывается от брака из-за финансовых проблем и неуверенности в завтрашнем дне - ВЦИОМ

10:13 Мнения Информационная война «за прошлое, настоящее и будущее» идет в мире – Захарова

Актуальные материалы

15:12 В России Путин: озвученные год назад условия, цели по перемирию в Украине «остались прежними»

17:33 Мнения Миронов полагает необоснованными прогнозы что останется только новый мессенджер MAX, а остальные заблокируют

13:03 В мире Франция и Италия не будут участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева

18:59 В мире Трамп завил о санкциях против России, если не будет до сентября сделки о прекращении огня в Украине

14:05 Город (Москва и область) С 1 июля в Москве повысили тарифы на ЖКУ в среднем на 15% (справка о тарифах)

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru