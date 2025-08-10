Собянин открыл в новом российском мессенджере MAX собственный канал

13 августа — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин и городской портала mos.ru открыли в новом российском мессенджере MAX собственный каналы.



«Дорогие друзья! Новый российский мессенджер MAX уверенно расширяет свою аудиторию. Поэтому я решил открыть в нём собственный канал, который станет ещё одной хорошей возможностью рассказать москвичам о работе по развитию и благоустройству нашего города», - сообщил Собянин в своем официальном канале в телеграм.



«В мессенджере MAX появился и канал официального портала столицы — удобный способ быть в курсе всего, что происходит в Москве. Здесь публикуются эксклюзивные новости, анонсы городских мероприятий и полезные советы. Подписчики смогут первыми читать самые важные новости города и не пропустят ничего интересного», сообщается на портале горадминистрации.



Также в сообщении напоминается, что MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов в которой доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов. В платформу MAX планируется интегрировать бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.



Ранее в национальном мессенджере Мах успешно протестировали оборудование для подключения к «Госуслугам». Также, по словам главы Минцифры Максута Шадаева, мессенджер согласовал с ФСБ необходимые требования по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре «Госуслуг».



В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.