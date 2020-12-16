16 декабря. Mossovetinfo.ru - В 2021 году пенсии москвичей с городскими доплатами составят более 20 тысяч рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы.



По словам Собянина, минимальный размер пенсии в 2021 году составит 20 222 рубля. Кроме того, будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты.



Мэр Москвы отметил, что Москва обладает «самой разветвленной и мощной системой соцзащиты в стране». Эта система будет сохранена несмотря на все проблемы.



Ранее мэр Москвы отметил, что на фоне пандемии резко сократились реальные доходы населения, тысячи людей остались без работы или были вынуждены закрыть свой бизнес.