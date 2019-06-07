7 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин попросил главу московского управления МВД Олега Баранова взять на личный контроль дело о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря мэра и правительства Москвы Гульнару Пенкову.
По словам Пенковой, Собянин поручил максимально объективно разобраться в данном деле.
Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. При личном досмотре у него было обнаружено наркотическое вещество – метилэфедрон. Позднее, при обыске в квартире журналисты были обнаружены еще три пакета и сверток с метиэфедроном, а также весы.
Сам журналист утверждает, что наркотики ему не принадлежат, кроме того, он заявил, что при задержании его избили.
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