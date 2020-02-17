17 февраля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции развязки Волоколамского шоссе с МКАД и поручил ускорить работы.
Данная развязка – одна из самых щагруженных в Москве, на ней пересекаются автомобили, следующие по Волоколамскому и Пятницкому шоссе, а также по МКАД. Кроме того, после МКАД шестиполосное Волоколамское шоссе сужается до 4 полос, что создает эффект «бутылочного горлышка».
По словам Собянина, Волколомаская развязка – один из самых сложных транспортных объектов, а реконструкция еще больше осложнила транспортную ситуацию в данном районе.
Работы по реконструкции развязки были разделены на семь этапов, пять из которых уже выполнены. Осталось реконструировать развязку на МКАД и участок до реки Сходня. Вместо старой развязки появится современное многоуровневое сооружение с направленными съездами, будут построены эстакады с восемью полосами движения в каждую сторону, а для разворота с внутренней на внешнюю сторону МКАД будет построена новая эстакада длиной 690 метров. Также будет расширен основной ход Волоколамского шоссе на пересечении с МКАД и построены боковые проезды, которые позволят избежать пересечения транспортных потоков.
Собянин обратился к строителям с просьбой ускорить работы, чтобы запустить движение как можно скорее.
«Я понимаю, это сложная задача, но приложите все усилия, чтобы как минимум на полгода ускорить эти работы. И уже потом, запустив движение, постепенно доделывать то, что осталось», - заявил мэр Москвы.
Завершение реконструкции позволит улучшить транспортную ситуацию в районах Митино, Строгино, Южное и Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево и подмосковного города Красногорска. Кроме того, увеличиться пропускная способность северо-западного участка МКАД, а также Волоколамского, Пятницкого и Путилковского шоссе и Триктажного проезда.
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