10 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин посетил технопарк «Водный стадион» специализирующийся на IT-технология и информационной безопасности, и пообщался с представителями якорного резидента технопарка – «Лаборатория Касперского».



Мэр Москвы заявил, что жизнь современной Москвы невозможно представить без электронных услуг и IT-технологий и подчеркнул, что вся эта инфраструктура должна быть защищена. Собянин отметил, что «Лаборатория Касперского» является одним из мировых лидеров в сфере кибербезопасности и благодаря ей электронные системы Москвы надежно защищены.



«Насколько я помню, «Лаборатория Касперского» участвует в защите наших платформ, в том числе ЕМИАС. Благодаря таким компаниям, как ваша, мы чувствуем себе вполне уверенными», заявил Собянин.



Мэр Москвы также напомнил, что на предстоящих выборах в Мосгордуму в Москве впервые будет применятся электронное голосование, которое должно быть надежно защищено от любых попыток изменить его итоги.