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Город (Москва и область)     10.06.2019 15:33

Собянин посетил технопарк «Водный стадион»

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Теги:  Сергей Собянин  технопарки  Лаборатория Касперского 

10 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин посетил технопарк «Водный стадион» специализирующийся на IT-технология и информационной безопасности, и пообщался с представителями якорного резидента технопарка – «Лаборатория Касперского».

Мэр Москвы заявил, что жизнь современной Москвы невозможно представить без электронных услуг и IT-технологий и подчеркнул, что вся эта инфраструктура должна быть защищена. Собянин отметил, что «Лаборатория Касперского» является одним из мировых лидеров в сфере кибербезопасности и благодаря ей электронные системы Москвы надежно защищены.

«Насколько я помню, «Лаборатория Касперского» участвует в защите наших платформ, в том числе ЕМИАС. Благодаря таким компаниям, как ваша, мы чувствуем себе вполне уверенными», заявил Собянин.

Мэр Москвы также напомнил, что на предстоящих выборах в Мосгордуму в Москве впервые будет применятся электронное голосование, которое должно быть надежно защищено от любых попыток изменить его итоги.


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Теги: 
Сергей Собянин  технопарки  Лаборатория Касперского 

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