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Город (Москва и область)     08.06.2023 09:20

Собянин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

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Теги:  соцсфера  соцобслуживание  социалка  Собянин  поздравление  Московское долголетие 

7 июня — Mossovetinfo.ru — Столичных социальных работников с профессиональным праздником, который отмечается в России 8 июня, поздравил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что адресную и регулярную помощь в городе получают более 4,5 млн человек, каждый третий житель и благодаря новому взгляду на социальное обслуживание «с каждым годом наш город становится добрее и лучше»

«Сегодня мы отмечаем День социального работника - праздник сильных и неравнодушных людей, искренних в своем желании помочь каждому, кто оказался в сложной жизненной ситуации», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Мэр отметил, что жители города привыкли гордиться столичной системой социальной защиты, которая адресно работает по различным направлениям помощи нуждающимся, и благодаря новому взгляду на социальное обслуживание «с каждым годом наш город становится добрее и лучше».

Собянин добавил, что активно развивается «Московское долголетие» и к концу нынешнего года количество центров московского долголетия вырастет до 120.

В начале июня Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак сообщил, что проект для людей старшего возраста по правовой грамотности «Полезный час», о правилах оформления документов, существующих льготах и компенсациях, а также о полезных электронных сервисах, успешно прошедший пилотное тестирование, будет действовать на постоянной основе в центрах московского долголетия.

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Карта места

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Теги: 
соцсфера  соцобслуживание  социалка  Собянин  поздравление  Московское долголетие 

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