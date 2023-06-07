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Город (Москва и область)
08.06.2023, 09:20
Собянин поздравил социальных работников с профессиональным праздником
7 июня — Mossovetinfo.ru — Столичных социальных работников с профессиональным праздником, который отмечается в Рос...
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Город (Москва и область)
07.06.2023, 12:12
Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября 2023 года — Мосгордума
7 июня — Mossovetinfo.ru — Депутаты Мосгордумы 7 июня приняли постановление о назначении выборов мэра столицы на 10 с...
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Город (Москва и область)
07.06.2023, 11:57
Мосгордума уходит на каникулы до 17 сентября
7 июня — Mossovetinfo.ru — Мосгордума уходит на летние каникулы с 13 июня по 17 сентября, последнее заседание городско...