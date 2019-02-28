28 февраля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин предложил учредить специальные гранты для волонтерских организаций за оказание помощи ветеранам, свое предложение Собянин внес на заседании оргкомитета по подготовке празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать в 2020 году.



Помимо грантов мэр Москвы предложил организовать специальные конкурсы среди волонтерских организаций, которые помогут выбрать формы индивидуальной адресной поддержки ветеранов.



Кроме того, Собянин заявил о необходимости дополнительного адресного обследования условий проживания ветеранов, связанного как с бытовыми вещами, так и санаторно-курортным и медицинским обслуживанием. Мэр Москвы также поручил столичному департаменту труда и соцзащиты проработать вопрос об увеличении обслуживания ветеранов сиделками до 10 часов в день. Предложения по данному вопросу мэр Москвы поручил разработать к заседанию президиума правительства Москвы, которое пройдет на следующей неделе.