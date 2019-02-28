28 февраля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин предложил учредить специальные гранты для волонтерских организаций за оказание помощи ветеранам, свое предложение Собянин внес на заседании оргкомитета по подготовке празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать в 2020 году.
Помимо грантов мэр Москвы предложил организовать специальные конкурсы среди волонтерских организаций, которые помогут выбрать формы индивидуальной адресной поддержки ветеранов.
Кроме того, Собянин заявил о необходимости дополнительного адресного обследования условий проживания ветеранов, связанного как с бытовыми вещами, так и санаторно-курортным и медицинским обслуживанием. Мэр Москвы также поручил столичному департаменту труда и соцзащиты проработать вопрос об увеличении обслуживания ветеранов сиделками до 10 часов в день. Предложения по данному вопросу мэр Москвы поручил разработать к заседанию президиума правительства Москвы, которое пройдет на следующей неделе.
16:36 Город (Москва и область) Выделенные полосы будут работать 3 марта на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте и Киевском шоссе
16:09 Город (Москва и область) Собянин предложил учредить гранты волонтерам за оказание помощи ветеранам
15:15 Происшествия Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в Подмосковье
14:51 Общество Первая весенняя оттепель придет в Москву в начале следующей недели
13:39 Власть Деньги после перерасчета пенсий неработающим пенсионерам выплатят до 1 июля - Медведев
14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года
10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней
07:51 Город (Москва и область) Акция «Ночь на катке» пройдет в Москве 28 февраля
07:48 Город (Москва и область) Более 50 бесплатных экскурсий пройдет в Москве в рамках фестиваля «Московская масленица»
13:33 Город (Москва и область) Мосгордума приняла закон о создании инновационного кластера
12:40 Город (Москва и область) Количество преступлений в Москве стабильно снижается - Шапошников
12:19 Власть Путин: времени на раскачку по вопросам стратегического развития страны уже нет