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Город (Москва и область)     07.03.2019 15:05

Собянин пригласил любителей искусства посетить Московский культурный форум

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Теги:  Сергей Собянин  Московский культурный форум  Ночь театра 

7 марта. Mossovetinfo.ru – В рамках Московского культурного форума подготовлены программа для профессионалов и программа для всех желающих, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Мэр Москвы отметил, что широкой публике будут интересны встречи с известными артистами, среди которых Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Миронов и Сергей Полунин. Также в рамках форума пройдет акция «Ночь театра», в рамках которой пройдут выступления «Геликон-оперы», Театра на Малой Бронной и других известных коллективов.

Собянин также сообщил, что в рамках форума впервые пройдет детский день, на котором для маленьких зрителей выступят артисты Цирка на проспекте Вернадского и Детского театра эстрады.


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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  Московский культурный форум  Ночь театра 

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