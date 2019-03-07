7 марта. Mossovetinfo.ru – В рамках Московского культурного форума подготовлены программа для профессионалов и программа для всех желающих, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Мэр Москвы отметил, что широкой публике будут интересны встречи с известными артистами, среди которых Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Миронов и Сергей Полунин. Также в рамках форума пройдет акция «Ночь театра», в рамках которой пройдут выступления «Геликон-оперы», Театра на Малой Бронной и других известных коллективов.
Собянин также сообщил, что в рамках форума впервые пройдет детский день, на котором для маленьких зрителей выступят артисты Цирка на проспекте Вернадского и Детского театра эстрады.
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