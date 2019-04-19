Другие материалы
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Город (Москва и область)
19.04.2019, 15:11
Собянин пригласил москвичей на ежегодный парад трамваев
19 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном микроблоге в Twitter пригласил всех желающих посетить ежегодный Парад трамваев на Чистопрудном бульваре. Собянин нап...
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Город (Москва и область)
19.04.2019, 14:14
Количество ДДУ на рынке жилья в январе-марте выросло на 25%
19 апреля. Mossovetinfo.ru – В I квартале текущего года количество договоров долевого участия на рынке жилья в Москве выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает столично...
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Город (Москва и область)
19.04.2019, 12:53
Сергей Собянин призвал москвичей принять участие в субботнике 20 апреля
19 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей принять участие в городском субботнике, который пройдет в Москве в субботу, 20 апреля. В своем официальном микроблоге...