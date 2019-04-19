19 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном микроблоге в Twitter пригласил всех желающих посетить ежегодный Парад трамваев на Чистопрудном бульваре.



Собянин напомнил, что в этом году парад приурочен к 120-летию открытия трамвайного движения в Москве. Специально к параду были отреставрированы довоенный прицепной вагон серии «С» и два чехословацких вагона - пассажирский и поливомоечный. Все они примут участие в параде впервые.



Парад пройдет на Чистопрудном бульваре с 12:00 до 15:00. Ранее сообщалось, что в параде примут участие 18 вагонов.