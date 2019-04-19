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Город (Москва и область)     19.04.2019 15:11

Собянин пригласил москвичей на ежегодный парад трамваев

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Теги:  парад трамваев  Сергей Собянин 

19 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном микроблоге в Twitter пригласил всех желающих посетить ежегодный Парад трамваев на Чистопрудном бульваре.

Собянин напомнил, что в этом году парад приурочен к 120-летию открытия трамвайного движения в Москве. Специально к параду были отреставрированы довоенный прицепной вагон серии «С» и два чехословацких вагона - пассажирский и поливомоечный. Все они примут участие в параде впервые.

Парад пройдет на Чистопрудном бульваре с 12:00 до 15:00. Ранее сообщалось, что в параде примут участие 18 вагонов.


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Карта места

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Теги: 
парад трамваев  Сергей Собянин 

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