15 марта. Mossovetinfo.ru – С 16 по 18 марта в Москве пройдет фестиваль «Крымская весна» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном микроблоге в Twitter.



Собянин сообщил, что одной из основных площадок фестиваля станет парк «Зарядье», где пройдут лекции по истории и культуре Крыма, творческие встречи, выставка картин и международный фестиваль Koktebel Jazz Party.



Кроме того, фестивальные площадки расположатся на Манежной и Тверской площадях, в Парке Горького, на Профсоюзной и Городецкой улицах, на Бульваре Дмитрия Донского и на Пушкинской набережной.



В рамках фестиваля пройдут мастер-классы для детей и взрослых, театральные представления, выступления творческих коллективов, дегустация блюд Крыма, творческие занятия.