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Город (Москва и область)     15.03.2019 15:33

Собянин пригласил москвичей посетить фестиваль «Крымская весна»

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Теги:  Сергей Собянин  фестивали  Крымская весна 

15 марта. Mossovetinfo.ru – С 16 по 18 марта в Москве пройдет фестиваль «Крымская весна» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном микроблоге в Twitter.

Собянин сообщил, что одной из основных площадок фестиваля станет парк «Зарядье», где пройдут лекции по истории и культуре Крыма, творческие встречи, выставка картин и международный фестиваль Koktebel Jazz Party.

Кроме того, фестивальные площадки расположатся на Манежной и Тверской площадях, в Парке Горького, на Профсоюзной и Городецкой улицах, на Бульваре Дмитрия Донского и на Пушкинской набережной.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы для детей и взрослых, театральные представления, выступления творческих коллективов, дегустация блюд Крыма, творческие занятия.


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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  фестивали  Крымская весна 

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