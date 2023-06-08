7 июня — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин будет вновь баллотироваться на пост мэра Москвы и благодарен па...

9 июня — Mossovetinfo.ru — С 23:00 9 июня до 5:00 13 июня будет временно закрыто движение в Лефортовском тоннеле и на его съ...