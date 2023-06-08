 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     09.06.2023 19:11

Собянин принял решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Собянин  Единая Россия  выдвижение  конференция  благодарность  москвичи  выборы мэра Москвы  выборы мэра  Москва  выборы  выборы мэра Москвы 2023 10 сентября  кандидаты 

7 июня — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин будет вновь баллотироваться на пост мэра Москвы и благодарен партии «Единая Россия» за выдвижение на пост мэра. Об этом Собянин заявил в своем персональном блоге.

"Я принял решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы", — сообщил Собянин.

"Решение непростое и очень ответственное. Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями. В условиях санкционной войны поддержать и развивать экономику нашего города, сохранить социальную защищенность москвичей, обеспечить поддержку наших ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину", — сообщил мэр столицы.

"От всей души благодарю своих товарищей по партии «Единая Россия» за выдвижение на пост мэра.
Рассчитываю на вашу поддержку, москвичи!", — сообщил московский градоначальник.

Ранее о предполагаемом выдвижении своих кандидатов на выборах мэра Москвы 10 сентября 2023 года сообщили парламентские партии:
Гусев Дмитрий — «Справедливой Россия — За правду»;
Даванков Владислав — «Новые люди»;
Зюганов Леонид — КПРФ;
Чернышов Борис — ЛДПР.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 10 сентября. По решению Мосгоризбиркома, голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября.

Источник фото: Д.Кораблев, MOSCOW.ER.RU 


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Собянин  Единая Россия  выдвижение  конференция  благодарность  москвичи  выборы мэра Москвы  выборы мэра  Москва  выборы  выборы мэра Москвы 2023 10 сентября  кандидаты 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:11 Город (Москва и область) Собянин принял решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы

12:35 Другое Высокие цены на продовольствие и энергоносители ввергли экономику еврозоны в умеренную рецессию — Евростат

12:02 В России В Воронеже на жилой многоэтажный дом упал беспилотник — пострадали три человека

11:32 В мире Киев должен понести ответственность за разрушение Каховской ГЭС – МИД РФ

09:30 Город (Москва и область) Движение по Лефортовскому тоннелю и его съездах перекрывается с 9 по 13 июня

Актуальные материалы

12:12 Город (Москва и область) Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября 2023 года — Мосгордума

10:58 Общество Применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе - Памфилова

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru