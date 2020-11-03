4 ноября. Mossovetinfo.ru - Дистанционное обучение для школьников 6-11 классов в Москве продлено еще на две недели – с 9 по 22 ноября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Ранее дистанционное обучение было продлено на неделю со 2 по 8 ноября.



С 19 октября в рамках борьбы с коронавирусом ученики 6-11-х классов московских школ были переведены на дистанционное обучение. Детские досуговые организации и учреждения дополнительного образования будут закрыты до 29 ноября.