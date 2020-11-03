Другие материалы
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Город (Москва и область)
05.11.2020, 08:59
Собянин продлил дистанционное обучение для 6-11 классов еще на две недели
4 ноября. Mossovetinfo.ru - Дистанционное обучение для школьников 6-11 классов в Москве продлено еще на две недели – с 9 по 22 ноября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Ран...
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Город (Москва и область)
03.11.2020, 16:18
Проект бюджета Москвы предусматривает выход на рынок внешних заимствований
3 ноября. Mossovetinfo.ru – После многолетнего отсутствия, Москва может вновь выйти на рынок внешний заимствований, такая возможность заложена в проекте бюджета Москвы на 2021-2023 годы, сообщает п...
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Город (Москва и область)
03.11.2020, 16:07
Москва в 2021 году потратит на социальные расходы 1,8 триллиона рублей.
3 ноября. Mossovetinfo.ru – Социальные расходы бюджета Москвы в 2021 году составят 1,8 триллиона рублей, следует из проекта столичного бюджета на 2021-2023 годы, сообщает пресс-служба мэра и прави...