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Город (Москва и область)     05.11.2020 08:59

Собянин продлил дистанционное обучение для 6-11 классов еще на две недели

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Теги:  школы  дети  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

4 ноября. Mossovetinfo.ru - Дистанционное обучение для школьников 6-11 классов в Москве продлено еще на две недели – с 9 по 22 ноября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Ранее дистанционное обучение было продлено на неделю со 2 по 8 ноября.

С 19 октября в рамках борьбы с коронавирусом ученики 6-11-х классов московских школ были переведены на дистанционное обучение. Детские досуговые организации и учреждения дополнительного образования будут закрыты до 29 ноября.


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Теги: 
школы  дети  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

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