8 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Московской городской Думы.



Собянин принял участие в голосовании на избирательном участке, расположенном в школе №1241 на улице Николаева, где он зарегистрирован.



Схема «нарезки» округов на выборах в Мосгордуму.