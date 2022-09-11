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Город (Москва и область)     11.09.2022 14:31

Собянин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве

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Теги:  Сергей Собянин  выборы  выборы_2022  голосование 

11 сентября. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве, сообщает пресс-служба мэра.

Ранее с помощью дистанционного электронного голосования в московских выборах принял участие Президент России Владимир Путин.

Выборы депутатов муниципальных образований стартовали в Москве 9 сентября и пройдут в течение трех дней, до вечера воскресенья, 11 сентября. Избирательные участки будут открыты ежедневно с 09:00 до 20:00. О том, как найти свой избирательный участок, можно узнать здесь.

Помимо голосования на участках, москвичи могут проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). О том, как воспользоваться ДЭГ, можно узнать здесь.

Список кандидатов опубликован на mos.ru.

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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  выборы  выборы_2022  голосование 

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