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Город (Москва и область)     16.10.2024 13:25

Собянин: Программа реновации жилья в Москве станет постоянной

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Теги:  Москва  реновация  программа  Собянин  окупаемость  власть  эффективность 

16 октября — Mossovetinfo.ru — Власти Москвы приняли решение сделать программу реновации жилого фонда постоянной. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления на Форуме инновационных финансовых технологий, который проходит на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи с 16 по 18 октября.

«Мы приняли сейчас решение оставить заделы для будущих этапов реновации, сделав реновацию жилого фонда города Москвы постоянной, а не разовой, для того чтобы фонд постоянно реновировался, город постоянно обновлялся, и наши граждане, наши жители жили в комфортном современном жилье», – сказал Собянин.

Также, по мнению мэра Москвы, программа реновации выйдет на самоокупаемость в 2032 году, - без учета соцкультбыта, который будет строиться за счет бюджета.

Программа реновации была запущена в Москве в 2017 году и рассчитана до 2032 года.

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Теги: 
Москва  реновация  программа  Собянин  окупаемость  власть  эффективность 

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