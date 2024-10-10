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Собянин: Программа реновации жилья в Москве станет постоянной
16 октября — Mossovetinfo.ru — Власти Москвы приняли решение сделать программу реновации жилого фонда постоянной. О...
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Город (Москва и область)
12.10.2024, 14:49
Сезон работы фонтанов в Москве завершился – Бирюков
12 октября — Mossovetinfo.ru — Сезон работы фонтанов в столице завершился в субботу, 12 октября, сообщил журналистам з...
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Город (Москва и область)
10.10.2024, 16:34
ИСАА МГУ из-за кори перевели на дистанционный формат обучения
10 октября — Mossovetinfo.ru — Специалисты Роспотребнадзора выявили случай кори в ИСАА МГУ, в вузе установлен дистан...