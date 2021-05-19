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Город (Москва и область)     19.05.2021 15:01

Собянин прокомментировал информацию о сносе «РЖД-Арены»

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Теги:  Сергей Собянин  стадионы  РЖД-Арена 

19 мая. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте прокомментировал информацию о возможном сносе «РЖД Арены» в Черкизово.

Собянин назвал информацию о возможном сносе стадиона и строительстве на его месте жилой и деловой недвижимости «бредом».

«Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий её спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься», - написал мэр Москвы.

Кроме того, по словам Собянина, в районе нового вокзала «Восточный» расположенного рядом со стадионом, не предполагается никакой жилой застройки.

Ранее появилась информация о том, что глава РЖД Олег Белозеров направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо, в котором просит рассмотреть возможность передать в долгосрочную аренду клубу арену «Лужники» и ряд других объектов спорткомплекса для того, чтобы использовать их как домашний стадион и базу клуба, а также разместить в Лужниках академию и офис клуба.

В случае, если предложение будет принято, «Локомотив» готов передать городу права на стадион «РЖД Арена» и прилегающие территории, а также права на принадлежащие клубу спортивные сооружения в Перово, Баковке (где находится база команды) и Свиблово.

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Теги: 
Сергей Собянин  стадионы  РЖД-Арена 

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