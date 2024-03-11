Собянин просит москвичей сделать свой выбор на выборах Президента Российской Федерации

14 марта — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин просит с 15 по 17 марта 2024 года сделать свой выбор на выборах Президента Российской Федерации.



Об этом Собянин просит в адресной рассылке электронных писем, поступившим москвичам, со следующим текстом:



"Дорогие друзья!

В ближайшие дни, с 15 по 17 марта 2024 г., пройдут выборы Президента Российской Федерации.

Президент играет ключевую роль в системе государственной власти нашей страны. Ему принадлежит последнее слово по всем ключевым вопросам, затрагивающим права и законные интересы граждан.

Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил, что особенно важно в нынешнее время.

Голосуя за кандидатов в президенты, мы без всякого преувеличения выбираем человека, которому доверяем свое будущее и будущее своих близких.

Москва – сердце России, столица и крупнейший город страны. И голос москвичей на выборах традиционно звучит весомо.

Принять участие в голосовании можно онлайн и на избирательных участках с 08:00 15 марта по 20:00 17 марта.

Избирательные участки будут открыты в течение трех дней с 08:00 до 20:00. Проголосовать можно традиционным способом бумажным бюллетенем или воспользоваться специальным электронным терминалом.

Прошу вас сделать свой выбор.".