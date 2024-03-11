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Город (Москва и область)
14.03.2024, 10:40
Собянин просит москвичей сделать свой выбор на выборах Президента Российской Федерации
14 марта — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин просит с 15 по 17 марта 2024 года сделать свой выбор на выборах Пре...
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Город (Москва и область)
13.03.2024, 08:19
Собянин: каждый второй москвич уже получил доступ к электронной медицинской карте
13 марта — Mossovetinfo.ru — Доступ к электронной медицинской карте получил каждый второй москвич, сообщил мэр Москв...
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Город (Москва и область)
11.03.2024, 08:27
Сергей Собянин представил программу весеннего фестиваля «Московская Масленица»
11 марта — Mossovetinfo.ru — Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге представил программу весеннего фестиваля «Мос...