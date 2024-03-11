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Город (Москва и область)     14.03.2024 10:40

Собянин просит москвичей сделать свой выбор на выборах Президента Российской Федерации

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Теги:  выборы  президент  Российская Федерация  Собянин  Москва  столица 

14 марта — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин просит с 15 по 17 марта 2024 года сделать свой выбор на выборах Президента Российской Федерации.

Об этом Собянин просит в адресной рассылке электронных писем, поступившим москвичам, со следующим текстом:

"Дорогие друзья!
В ближайшие дни, с 15 по 17 марта 2024 г., пройдут выборы Президента Российской Федерации.
Президент играет ключевую роль в системе государственной власти нашей страны. Ему принадлежит последнее слово по всем ключевым вопросам, затрагивающим права и законные интересы граждан.
Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил, что особенно важно в нынешнее время.
Голосуя за кандидатов в президенты, мы без всякого преувеличения выбираем человека, которому доверяем свое будущее и будущее своих близких.
Москва – сердце России, столица и крупнейший город страны. И голос москвичей на выборах традиционно звучит весомо.
Принять участие в голосовании можно онлайн и на избирательных участках с 08:00 15 марта по 20:00 17 марта.
Избирательные участки будут открыты в течение трех дней с 08:00 до 20:00. Проголосовать можно традиционным способом бумажным бюллетенем или воспользоваться специальным электронным терминалом.
Прошу вас сделать свой выбор.".

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Теги: 
выборы  президент  Российская Федерация  Собянин  Москва  столица 

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