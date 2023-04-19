Собянин рассказал, какие передовые разработки тестируют при поддержке города

19 апреля. Mossovetinfo.ru - За минувшие четыре года разработчики, при поддержке города Москвы, провели 355 испытаний и заключили 162 контракта на общую сумму 632 миллиона рублей на внедрение своих продуктов, рассказал в своем блоге мэр города Сергей Собянин.



С 2019 года в Москве работает программа пилотного тестирования инноваций по нескольким критериям: инновационности, эффективности, конкурентоспособности и независимости от импорта. В ней могут участвовать разработчики, которые хотят вывести на рынок новую технологию или продукт, в том числе - «Северсталь», «РЖД» и «Объединенная энергетическая компания», а также городские учреждения: НИИ, музеи и многие другие организации.



«Любая, даже самая несложная разработка нуждается в испытаниях, прежде чем ее можно будет запустить в серийное производство и вывести на рынок. И эти испытания должны проходить не в идеальных лабораторных условиях, а на реальных предприятиях с реальными клиентами и потребителями. Ведь в конечном счете только они могут оценить, насколько полезным и удобным является новый продукт. Найти площадку для подобного испытания бывает достаточно сложно», — отметил мэр Москвы.



Разработчики могут выбрать одну из 216 площадок для пилотирования, получить подтверждение и запустить процесс.