Другие материалы
-
Город (Москва и область)
19.04.2023, 08:53
Собянин рассказал, какие передовые разработки тестируют при поддержке города
19 апреля. Mossovetinfo.ru - За минувшие четыре года разработчики, при поддержке города Москвы, провели 355 испытаний и ...
-
Город (Москва и область)
19.04.2023, 06:56
Движение на 19,5 км Новорижского шоссе, на мосту через Москву-реку, ограничили из-ремонта до конца 2023 года
19 апреля, Mossovetinfo.ru - Движение автомобильного транспорта на 19,5 км Новорижского шоссе, на мосту через Москву-рек...
-
Город (Москва и область)
19.04.2023, 06:17
Адресный перечень ярмарок выходного дня в городе Москве на 2023 год
19 апреля, Mossovetinfo.ru - В Москве возобновили свою работу ярмарки выходного дня, оборудованы 67 точек продаж в р...