18 июля. Mossovetinfo.ru – График переселения по программе реновации появится до конца 2020 года. Об этом сообщил радио «Комсомольская правда» мэр Москвы Сергей Собянин.



Мэр Москвы отметил, что «график переселения не сдвинется ни коим образом», так как строительство домов не останавливалось. «Сегодня проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. Я считаю, до конца года по большинству из них определим этапы», - подчеркнул Собянин.



Он пояснил, что что конкретную дату для каждого дома заранее назвать не получится: «Этапы назовем, такие-то дома - в эти 5 лет, другие дома – в эти 5 лет».



Программа реновации жилья была утверждена в Москве в 2017 году и рассчитана на 15 лет. Завершить программу, в которую входит более 5000 домов, планируется к 2033 году.