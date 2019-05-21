21 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном блоге рассказал о благоустройстве набережных Москвы-реки и реки Сходня.
Участок реки Сходня давно облюбовали любители гребного слалома. Однако территория возле реки в этом месте абсолютно не обустроена. По словам Собянина, в районе трассы будет проведено берегоукрепление, саму трассу оборудуют стартовой и финишной понтонными площадками. Для спуска к реке оборудуют площадки и дорожки с возможностью проезда спецтехники. Для хранения лодок будет установлен некапитальный павильон.
Также будет проведено благоустройство Овчинниковской и Озерковской набержных. Для удобства пешеходов будут расширены тротуары, появятся два новых сквера, будут установлены новые лавочки, установлено дополнительное освещение, проведено озеленение.
Набережная Марка Шагала в районе ЗИЛа будет построена по новым правилам. Проезжая часть будет отдалена от воды, весь берег будет отдан в распоряжение людей, на нем появятся общественные пространства. Искусственные холмы будут защищать пешеходов от шума проезжей части и от ветра.
Небольшая новая набережная под названием Богатырский сквер появится также в Кожуховском затоне вдоль проспекта Андропова. Там также обустроят лестницы для спуска к воде, появятся дорожки для прогулок, установят лавочки, для любителей рыбалки появится специальный понтон.
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