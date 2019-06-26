26 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте рассказал о благоустройстве улицы Ильинка и прилегающих к ней переулков.
Собянин отметил, что соседние улицы Никольскую и Варварку, а также Биржевую площадь, благоустроили ранее, и благодаря благоустройству улица Никольская стала известна на весь мир в дни проходившего в прошлом году в России чемпионата мира по футболу.
В ходе работ по благоустройству, на улице Ильинка, а также на соседних Ветошном, Большом Черкасском, Старопанском, Никольском, Ипатьевском и Никитниковом переулках появятся качественные тротуары мощеные плиткой, которые заменят нынешние, асфальтовые. Вместо подвесных ламп будут установлены фонари, сделанные по историческим образцам. На улице Ильинка и в Никитниковом и Ипатьевском переулках будут благоустроены скверы, где горожане смогут встретится и отдохнуть.
Собянин отметил, что после благоустройства автомобильное движение на Ильинке сохранится, однако улица и прилегающие переулки станут намного удобнее для пешеходов.
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