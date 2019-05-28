28 мая. Mossovetinfo.ru – Основные работы по благоустройству в этом году пройдут за пределами Садового кольца, однако и в центре Москвы проведут благоустройство нескольких улиц, в частности улицы Остоженка, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы рассказал, что в ближайшие месяцы на Остоженке и прилегающих переулках сделают новые удобные тротуары, установят новые фонари, высадят более 100 новых деревьев и кустарников. В Мансуровском и Кропоткинским переулках обустроят парковочные карманы и зоны отдыха со скамейками.
Также в районе Остоженки появятся два новых сквера – один из них будет разбит перед Московским государственным лингвистическим университетом, другой разобьют на месте парковки между Мансуровским и Еропкинским переулками.
Собянин отметил, что работы по благоустройству не затронут транзитную функцию улицы Остоженка, но улица станет гораздо удобнее и уютнее.
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