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Город (Москва и область)     25.07.2023 09:22

Собянин рассказал о дальнейших планах перевода на цифровой формат столичных больниц

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Теги:  Москва  здравоохранение  стационары  модернизация  цифровизация  Собянин 

25 июля — Mossovetinfo.ru — В столице более 10 лет проходит цифровая трансформация городских стационаров и эта работа будет продолжена, на цифровой формат работы до конца 2023 года переведут еще пять столичных больниц, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Более 10 лет назад цифровая трансформация московского здравоохранения началась с решения очень сложных и важных, но все же локальных задач. Чтобы покончить с очередями к врачу, мы внедрили ЕМИАС и первый сервис системы – дистанционную запись к врачу – электронную регистратуру», – написал Собянин.

Также была модернизирована диспетчерская и установлена система ГЛОНАСС, что позволило быстрее приезжать на вызовы, была создана электронная медицинская карта, создан единый цифровой контур, когда отдельные электронные сервисы существуют не сами по себе, а действуют вместе, охватывая все больше медицинских учреждений, - сообщил мэр.

«И постепенно – шаг за шагом – мы пришли к тому, чтобы отказаться от большинства бумажных форм и перевести крупнейшие московские больницы на 100% в цифровую среду. Сегодня в «цифре» уже работают два крупных московских стационара – НИИ СП имени Склифосовского и ГКБ имени Вересаева», – написал Собянин.

По словам мэра, до конца года к ним присоединится еще пять больниц: больницы имени Буянова, имени Боткина, ГКБ №15 имени Филатова, ГКБ №1 имени Пирогова и больница имени Юдина. Остальные планируют перевести в безбумажный режим в ближайшие два года.

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Карта места

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Теги: 
Москва  здравоохранение  стационары  модернизация  цифровизация  Собянин 

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