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Собянин рассказал о дальнейших планах перевода на цифровой формат столичных больниц
25 июля — Mossovetinfo.ru — В столице более 10 лет проходит цифровая трансформация городских стационаров и эта работа...
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24.07.2023, 09:06
В Москве пресекли попытку атаки украинских БПЛА
24 июля — Mossovetinfo.ru — Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве двумя беспил...
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22.07.2023, 11:39
"Тесла-шоу" пройдет на урбанфоруме в Лужниках с 1 августа по 10 сентября
21 июля — Mossovetinfo.ru — Для юных и взрослых гостей Московского урбанистического форума в "Лужниках" ежедневно с 1 ...