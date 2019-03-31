31 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что все социальные льготы для людей старшего поколения будут сохранены, несмотря на повышение пенсионного возраста.



«Мы позаботились о том, чтобы те граждане, которые будут выходить позднее на пенсию, все-таки обладали теми же льготами, как и предыдущие пенсионеры, но без выхода на пенсию уже по возрасту с 55 и 60 лет. Это касается в том числе проезда на общественном транспорте», — сказал Собянин.



Мэр Москвы в конце сентября подписал закон по мерах поддержки москвичей предпенсионного возраста. Закон предусматривает как сохранение старых мер соцзащиты москвичей, достигших возраста в 55 лет (для женщин) и в 60 лет (для мужчин), так и ряд новых мер.



Закон сохраняет существующие меры социальной поддержки москвичей, достигших возраста 55 (для женщин) и 60 (для мужчин) лет и создание новых мер. Так, в частности, для граждан данной категории предлагается сохранить право бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) и пригородных поездах МЖД, сохранить право на бесплатное стоматологическое обслуживание (кроме стоимости материалов), обеспечение данных граждан бесплатным санаторно-курортным лечением с возмещением расходов на проезд к месту лечения и обратно. Для москвичей предпенсионного возраста, которым присвоено звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран военной службы», законопроектом предлагается ввести ряд льгот по оплате ЖКХ, компенсацию телефонных переговоров, а также ежемесячные денежные выплаты.



Москвичам, достигшим возраста 50 лет, предлагается предоставить право на бесплатную диспансеризацию, а также оказывать содействие в профессиональном переобучении и последующем трудоустройстве. Граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, согласно законопроекту, будут иметь право на получение адресной социальной помощи.