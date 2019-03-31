Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     31.03.2019 21:44

Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  Собянин  соцзащита  пенсии  льготы 

31 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что все социальные льготы для людей старшего поколения будут сохранены, несмотря на повышение пенсионного возраста.

«Мы позаботились о том, чтобы те граждане, которые будут выходить позднее на пенсию, все-таки обладали теми же льготами, как и предыдущие пенсионеры, но без выхода на пенсию уже по возрасту с 55 и 60 лет. Это касается в том числе проезда на общественном транспорте», — сказал Собянин.

Мэр Москвы в конце сентября подписал закон по мерах поддержки москвичей предпенсионного возраста. Закон предусматривает как сохранение старых мер соцзащиты москвичей, достигших возраста в 55 лет (для женщин) и в 60 лет (для мужчин), так и ряд новых мер.

Закон сохраняет существующие меры социальной поддержки москвичей, достигших возраста 55 (для женщин) и 60 (для мужчин) лет и создание новых мер. Так, в частности, для граждан данной категории предлагается сохранить право бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) и пригородных поездах МЖД, сохранить право на бесплатное стоматологическое обслуживание (кроме стоимости материалов), обеспечение данных граждан бесплатным санаторно-курортным лечением с возмещением расходов на проезд к месту лечения и обратно. Для москвичей предпенсионного возраста, которым присвоено звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран военной службы», законопроектом предлагается ввести ряд льгот по оплате ЖКХ, компенсацию телефонных переговоров, а также ежемесячные денежные выплаты.

Москвичам, достигшим возраста 50 лет, предлагается предоставить право на бесплатную диспансеризацию, а также оказывать содействие в профессиональном переобучении и последующем трудоустройстве. Граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, согласно законопроекту, будут иметь право на получение адресной социальной помощи.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  соцзащита  пенсии  льготы 

Возврат к списку

Лента новостей

21:51 Происшествия Совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста

21:22 В мире Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов президента Украины - exit poll

12:38 Происшествия Грузовик, автобус и легковушка столкнулись в ТиНАО

12:32 Происшествия По факту наезда таксиста на сотрудника ДПС в Москве возбуждено уголовное дело

Актуальные материалы

21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста

11:16 Общество «Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения

11:01 В мире В Украине проходит голосование на президентских выборах

15:51 Город (Москва и область) Схема движения изменится с 6 по 11 апреля в районе закрытых станций фиолетовой ветки метро

09:45 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» закрылась на реконструкцию

09:31 Город (Москва и область) Участок красной ветки метро закрыт до 6 апреля в связи со строительством БКЛ

07:49 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru