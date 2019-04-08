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Город (Москва и область)     08.04.2019 11:44

Собянин рассказал о модернизации инфекционной службы Москвы

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Теги:  Сергей Собянин  здравоохранение 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – Инфекционная служба Москвы будет модернизирована в течение 4-5 лет, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, большинство инфекционных корпусов в московских больницах были построены 30-40 лет назад и не соответствуют современным требованиям. Они не позволяют обеспечить надежную изоляцию больного, около 80% пациентов лежат в общих палатах, а на современные мельцеровские боксы приходится лишь 20% коечного фонда.

Мэр Москвы рассказал, что в 2019 году будет завершен капитальный ремонт лечебного корпуса Детской инфекционной клинической больницы №6. Кроме того, в ближайшие годы будут построены инфекционный корпус в Детской больнице святого Владимира, новый инфекционный стационар в ИКБ №1. В многопрофильной больнице в поселке Коммунарка будет открыто инфекционное отделение.

В результате новым стандартом размещения инфекционных больниц вместо общей палаты станут изолированные боксы. Кроме того, в новых инфекционных корпусах будут созданы приемные отделения, позволяющие изолировать больного с момента поступления. Также будут созданы собственные лаборатории, операционные и диагностические службы, оснащенные современным оборудованием, что позволит избежать транспортировки больных в другие корпуса для исследований и операций.


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Теги: 
Сергей Собянин  здравоохранение 

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