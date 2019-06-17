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Город (Москва и область)     17.06.2019 10:53

Собянин рассказал о новой программе помощи семьям с низким доходом

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Теги:  Сергей Собянин  малоимущие  трудоустройство 

17 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве открылся специализированный центр «Моя карьера», который будет помогать в поиске работы москвичам с особыми потребностями, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

На базе нового центра будет реализовываться программа повышения доходов малоимущих семей с детьми. В рамках программы будут оказывать помощь в трудоустройстве семьям, в которых родители готовы работать, но испытывают объективные сложности с устройством на работу. При этом гарантированно будут сохраняться все ключевые социальные выплаты.

В рамках программы можно будет пройти профессиональное обучение с выплатой стипендии, узнать, как начать свое дело, устранить внутренние барьеры, мешающие устроиться на работу.

Каждую семью, которая захочет принять участие в программе, будет сопровождать персональный консультант, который будет сопровождать ее от первого визита до закрепления на новом рабочем месте.

Новый центр также поможет с трудоустройством пожилым людям, детям от 14 лет, женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, людям с ограниченными возможностями здоровья.


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Теги: 
Сергей Собянин  малоимущие  трудоустройство 

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