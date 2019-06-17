17 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве открылся специализированный центр «Моя карьера», который будет помогать в поиске работы москвичам с особыми потребностями, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.



На базе нового центра будет реализовываться программа повышения доходов малоимущих семей с детьми. В рамках программы будут оказывать помощь в трудоустройстве семьям, в которых родители готовы работать, но испытывают объективные сложности с устройством на работу. При этом гарантированно будут сохраняться все ключевые социальные выплаты.



В рамках программы можно будет пройти профессиональное обучение с выплатой стипендии, узнать, как начать свое дело, устранить внутренние барьеры, мешающие устроиться на работу.



Каждую семью, которая захочет принять участие в программе, будет сопровождать персональный консультант, который будет сопровождать ее от первого визита до закрепления на новом рабочем месте.



Новый центр также поможет с трудоустройством пожилым людям, детям от 14 лет, женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, людям с ограниченными возможностями здоровья.