10 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о планах по благоустройству города в 2019 году.



В течение года планируется благоустроить 4,5 тысячи дворов, 159 бульваров и скверов во всех городских округах. На 3 681 городском объекте появится дополнительное освещение, 1/3 работ придется на ТиНАО. 64 объекта будет оснащено архитектурно-декоративной подсветкой.



Продолжится благоустройство городских набережных. Планируется благоустроить Овчинниковскую и Озерковскую набережные, правый берег Канала им. Москвы в Покровском-Стрешнево. Набережные в Южнопортовом районе, продолжить реконструкцию Симоновской и Крутицкой набережных, а также завершить строительство новой набережной Марка Шагала в районе ЗИЛа.



В течение года в Москве будет высажено 127 тысяч новых деревьев и 600 тысяч кустарников. Озеленение охватит как дворовые территории, так и парки, скверы, улицы и природные территории города.



Самым крупным объектом благоустройства в 2019 году станет район Капотня. Основная задача комплексного благоустройства – создание в районе качественного пространства для жизни. Планируется благоустроить берега Москвы-реки, где появится новый благоустроенный парк. В жилой зоне будут расширены и замощены тротуары, на улицах появятся плоскостные парковки, заездные карманы для общественного транспорта, новые остановочные пункты. В районе появятся велодорожки, кроме того, в район придет городской велопрокат. В районе появятся новые системы освещения, во дворах организуют детские и спортивные площадки, пройдет озеленение территории.



Собянин отметил, что проект благоустройства Капотни очень сложный и масштабный, поэтому рассчитан на два года.